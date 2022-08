Con Mario Balzanelli, presidente della “Società Italiana Sistema 118”, l’amministrazione Melucci ha avviato un percorso ambizioso e innovativo. «Insieme con l’assessore ai Servizi Sociali Luana Riso – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – abbiamo ripreso il lavoro sul protocollo d’intesa firmato lo scorso anno, legato al progetto “Sanitary Emergency Air Mobility” che, grazie all’utilizzo di droni, consentirà di portare un defibrillatore praticamente ovunque. Puntiamo a fare di Taranto un riferimento anche per la medicina d’urgenza, grazie all’esperienza e alla professionalità di figure come quella del dottor Balzanelli, con il quale abbiamo in animo di realizzare molte altre iniziative».