ACQUAVIVA DELLE FONTI – E’ stato firmato il protocollo d’intesa per l’avvio del progetto di ‘biblioterapia’, un percorso studiato dall’Asl Bari per aiutare i bambini autistici a sviluppare una migliore capacità di comprensione, non all’interno del tradizionale ambulatorio medico ma in biblioteca. L’intesa è stata siglata dal direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce, dal sindaco di Acquaviva, Davide Carlucci, e dal presidente dell’associazione ‘Il Circolo del Grillo parlante’ Rocco Salducci. I bambini colpiti dall’autismo migliorano sensibilmente, come testimoniato da Angela, madre di un bimbo autistico di 8 anni che si è rivolta alla struttura.