Medici in prima linea anche durante festività: plauso della FIMMG Foggia

La segreteria della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG) di Foggia esprime profonda gratitudine verso i tanti medici che, anche durante queste giornate festive, stanno garantendo l’assistenza sanitaria nelle sedi di Guardia Medica della provincia di Foggia.

“Il mio plauso e quello di tutto il consiglio direttivo va ai colleghi che, nel silenzio, stanno lavorando durante l’estate nelle oltre 60 sedi di Continuità Assistenziale e Guardia Medica Turistica della nostra comunità – ha dichiarato Francesco Nardelli, segretario provinciale della Continuità Assistenziale -. Garantire il servizio in così tanti presidi, nonostante la cronica carenza di personale medico, richiede grandi sacrifici. Molti sanitari si sono resi disponibili a svolgere turni aggiuntivi, anche per far fronte al potenziamento del servizio nel periodo estivo. Pur rammaricandoci per le poche sedi che potrebbero risultare temporaneamente chiuse, esprimo grande apprezzamento per il lavoro dei colleghi che, con spirito di collaborazione, hanno offerto la loro professionalità oltre i limiti”, ha concluso Nardelli.

Il vicario Lino Ciliberti ha poi ribadito: “Elogio e ringraziamento ai tanti colleghi di Guardia Medica che, con abnegazione, stanno assistendo i cittadini e i turisti nelle varie sedi della nostra provincia”.

