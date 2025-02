Meccatronica, più tempo per adeguarsi: soddisfazione di Casartigiani Puglia

Casartigiani Puglia accoglie con favore l’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe, che concede più tempo ai titolari di officine meccaniche, motoristiche ed elettrauto per adeguarsi alle nuove normative del settore. Grazie a questa proroga, le aziende artigiane pugliesi avranno la possibilità di frequentare i corsi regionali di abilitazione di 40 ore e, entro luglio 2025, ottenere la documentazione necessaria per il riconoscimento del titolo di meccatronico dalla Camera di Commercio.

Il coordinatore regionale di Casartigiani Puglia, Stefano Castronuovo, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: «Abbiamo lavorato sodo per questa proroga, consapevoli delle difficoltà che molte imprese stavano affrontando. Questo traguardo rappresenta una boccata d’ossigeno per gli artigiani che, con dedizione e professionalità, da anni costituiscono un’eccellenza del nostro territorio».

L’intervento legislativo scongiura il rischio di chiusura per molte realtà storiche, garantendo agli imprenditori il tempo necessario per mettersi in regola senza subire il peso di scadenze troppo stringenti. Una vittoria per l’intero comparto artigiano pugliese, che potrà continuare a valorizzare le proprie competenze e qualità.

