Regionale 8, Mazzotta (FI): «Bene il secondo lotto, ma non molliamo

«Bene l’avvio dei lavori del secondo lotto della Regionale 8, ma non ci fermiamo qui: il progetto va completato fino alle marine di Melendugno». A ribadirlo è Paride Mazzotta, presidente del gruppo consiliare di Forza Italia in Consiglio regionale, che torna a richiamare l’attenzione sul futuro della grande arteria stradale salentina.

Dopo anni di attese, i fondi sbloccati nel 2023 hanno finalmente consentito l’apertura del cantiere per il secondo stralcio, ma per Mazzotta non basta: «Meglio tardi che mai, ma l’ambizione originaria del progetto era ben più grande e non dobbiamo perderla di vista. Se davvero vogliamo dotare il territorio di una rete stradale moderna, sicura ed efficiente, la “regionale 8” deve arrivare fino al terzo lotto, cioè fino alle marine di Melendugno».

Il capogruppo azzurro ricorda come Forza Italia abbia «tenuto accesi i riflettori con interrogazioni consiliari e audizioni in Commissione» proprio per non disperdere un’occasione di sviluppo. «Questa è un’infrastruttura strategica che potrebbe far spiccare il volo all’intero Salento – insiste –. Dispiace constatare che, dopo anni di pressing, dalla Giunta regionale non sia arrivato l’entusiasmo necessario, segno di una politica che sembra aver smesso di avere una visione di lungo periodo».

Mazzotta assicura però che la battaglia non è chiusa: «Il fatto che ci siano voluti anni, tra ritardi e aumenti di costi, per arrivare all’apertura dei lavori del secondo lotto, non significa che dobbiamo abbandonare l’idea di guardare al futuro. Noi non molliamo e continueremo a lavorare perché la Regionale 8 sia completata fino in fondo».

Maria Teresa Carrozzo