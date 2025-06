Puglia, Mazzotta attacca Emiliano e Decaro: “Stanno affogando la regione”

“La Puglia affonda e il centrosinistra non se ne accorge”. È questo, in sintesi, il contenuto della dichiarazione diffusa dal presidente del gruppo regionale di Forza Italia, Paride Mazzotta, che punta il dito contro l’attuale amministrazione guidata da Michele Emiliano e contro l’influenza politica del sindaco di Bari, Antonio Decaro.

“Ogni giorno – denuncia Mazzotta – assistiamo a uno stillicidio che sta distruggendo la nostra regione. Sedute del Consiglio che si concludono con un nulla di fatto per l’assenza della maggioranza, assenza di progetti concreti, paralisi nella gestione dei rifiuti, della sanità, dei servizi pubblici. E mentre tutto questo accade, continuano a emergere episodi che ledono l’immagine della Puglia e bloccano ogni possibilità di sviluppo”.

Da qui l’invito rivolto ai colleghi della maggioranza che si riconoscono in posizioni più moderate: “Forza Italia e il centrodestra rappresentano una casa naturale per chi crede in una politica fatta di rispetto, serietà e concretezza. Chi ama davvero la Puglia non può più accettare un sistema logoro, piegato al clientelismo e alla gestione del potere per il potere”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts