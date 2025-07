Maxi truffa sui fondi Pnrr anche nella Bat: scattano sequestri della Gdf

È coinvolta anche la provincia Bat nella vasta operazione della Guardia di Finanza di Treviso, che ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per 486 mila euro nell’ambito di un’inchiesta della Procura Europea – sede di Venezia – su presunte truffe e malversazioni ai danni dei fondi del Pnrr. Al centro delle indagini un imprenditore padovano, che si definiva “Business Angel”, già agli arresti domiciliari per reati economici legati a fondi SIMEST per circa 1,7 milioni di euro.

Il blitz ha interessato sei province italiane – Treviso, Venezia, Padova, Brescia, Bari e appunto Barletta-Andria-Trani – dove i militari del Nucleo di polizia Economico-Finanziaria di Treviso hanno dato esecuzione al provvedimento urgente di sequestro, nei confronti dell’imprenditore e di altri cinque soggetti.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le società coinvolte avrebbero presentato domande di finanziamento al Pnrr, falsamente attestando l’esistenza di sedi operative nel Sud Italia – mai realmente attive – e dichiarando una solidità finanziaria inesistente. Le imprese, infatti, erano già in stato di insolvenza e successivamente sottoposte a liquidazione giudiziale. I progetti dichiarati per ottenere i fondi non sono mai stati avviati.

Il sistema truffaldino avrebbe permesso l’ottenimento indebito della prima tranche del finanziamento pubblico, pari al 50% del totale, per complessivi 486 mila euro. Di questi, almeno 183 mila euro sarebbero stati autoriciclati e impiegati per fini estranei agli scopi pubblici, come il pagamento di debiti personali e l’arricchimento degli indagati.

L’indagine, coordinata dalla Procura Europea e condotta in stretta collaborazione con SIMEST S.p.a. e il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, ha puntato i riflettori su un collaudato meccanismo fraudolento già utilizzato per sottrarre fondi pubblici nazionali.

