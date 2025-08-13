Maxi sequestro GdF: oltre 23mila articoli non sicuri in provincia di Taranto

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Taranto ha sequestrato oltre 23.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, a seguito di controlli mirati eseguiti negli ultimi giorni in varie località della provincia.

Le operazioni, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Taranto, insieme alla Compagnia di Martina Franca, hanno interessato aziende ed esercizi commerciali a Taranto, Martina Franca, San Giorgio Ionico, Massafra, San Marzano di San Giuseppe e Pulsano.

Nel corso delle verifiche sono stati individuati e sottoposti a sequestro centinaia di giocattoli contraffatti e oltre 23.000 articoli “non sicuri”, tra cui utensili e articoli per la casa, privi delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. La normativa richiede che i prodotti destinati ai consumatori riportino informazioni quali la denominazione legale o merceologica, l’identità del produttore, l’eventuale presenza di sostanze nocive e i materiali impiegati.

Al termine delle attività, i sette titolari delle rivendite controllate sono stati segnalati alle autorità competenti. L’azione delle Fiamme Gialle mira a tutelare la salute dei cittadini e a garantire un mercato corretto, proteggendo i consumatori e assicurando condizioni di concorrenza leale per gli operatori onesti.

