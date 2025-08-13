13 Agosto 2025

Guardia di Finanza

Maxi sequestro GdF: oltre 23mila articoli non sicuri in provincia di Taranto

Massimo Todaro 13 Agosto 2025
La Guardia di Finanza sequestra oltre 23mila articoli non sicuri in diversi comuni della provincia di Taranto.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Taranto ha sequestrato oltre 23.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, a seguito di controlli mirati eseguiti negli ultimi giorni in varie località della provincia.

Le operazioni, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Taranto, insieme alla Compagnia di Martina Franca, hanno interessato aziende ed esercizi commerciali a Taranto, Martina Franca, San Giorgio Ionico, Massafra, San Marzano di San Giuseppe e Pulsano.

Nel corso delle verifiche sono stati individuati e sottoposti a sequestro centinaia di giocattoli contraffatti e oltre 23.000 articoli “non sicuri”, tra cui utensili e articoli per la casa, privi delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. La normativa richiede che i prodotti destinati ai consumatori riportino informazioni quali la denominazione legale o merceologica, l’identità del produttore, l’eventuale presenza di sostanze nocive e i materiali impiegati.

Al termine delle attività, i sette titolari delle rivendite controllate sono stati segnalati alle autorità competenti. L’azione delle Fiamme Gialle mira a tutelare la salute dei cittadini e a garantire un mercato corretto, proteggendo i consumatori e assicurando condizioni di concorrenza leale per gli operatori onesti.

