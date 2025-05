Maxi rissa in spiaggia a Porto Cesareo: due finiscono all’ospedale

Una violenta rissa è scoppiata nella serata di ieri (giovedì 1° maggio) all’interno di un lido balneare a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, coinvolgendo una decina di persone. Due giovani di 27 anni (uno originario della zona e l’altro residente in Campania) sono rimasti feriti e hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Copertino. Le loro condizioni non destano preoccupazione: entrambi guariranno in quindici giorni. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, attualmente impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a individuare eventuali responsabilità.

