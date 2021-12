FRANCAVILLA FONTANA – Un contributo da 40mila euro ad una società sportiva ha fatto storcere il naso alle opposizioni in consiglio Comunale che, con una interrogazione, chiedono lumi all’amministrazione guidata dal sindaco Antonello Denuzzo. In particolare, i consiglieri Antonio Andrisano (Forza Italia), Maurizio Bruno (Partito Democratico) e Nicola Cavallo (ItaliaViva), vogliono sapere se per l’erogazione di tali contributi sia stato predisposto apposito bando comunale. Il riferimento è alla delibera di giunta “n. 374 del 30.11.2021 con la quale è stato riconosciuto un contributo di euro 40.500,00 in favore della ASD Fortitudo Basket Francavilla 2017”.

Una somma destinata, evidentemente, ad attività sportive e sociali legate anche ad eventi natalizi in programma nel cartellone, ma sulle cui modalità e criteri di assegnazione alla società i tre consiglieri avanzano forti dubbi.

I dubbi dei consiglieri

“Una premessa – scrive Bruno – dev’essere fatta: nulla contro la società, le sue attività e le finalità. Anzi, ben vengano. Ma mi chiedo allora se per tutti funzioni così. Se sia sufficiente andare in Comune, chiedere 40mila euro, e riceverli lo stesso giorno. Mi chiedo se anche le altre società sportive di Francavilla, che nella nostra città sono tante e spesso costrette a barcamenarsi tra mille difficoltà, abbiano la stessa possibilità. Mi chiedo come sia stato possibile nello stesso giorno ricevere la richiesta, leggerla, valutarla, convocare la giunta, sedersi tutti assieme, scrivere il provvedimento, sottoporlo agli uffici preposti, trovare i fondi, e votarla. Mi chiedo se all’improvviso l’amministrazione comunale di Francavilla sia diventata la più efficiente e ricca d’Europa. Mi chiedo, e ci chiediamo, se per simili cifre (che in altre circostanze richiedono bandi) siano state fatte valutazioni accurate, approfondite, se altre società abbiano ricevuto lo stesso incredibile trattamento. Me lo chiedo e lo chiedo all’Amministrazione a cui, assieme ai consiglieri Andrisano e Cavallo, ho presentato un’interrogazione. A cui spero – conclude Bruno – siano fornite risposte immediate, inequivocabili. E soprattutto credibili”.