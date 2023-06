C è anche un poliziotto 45enne originario di Francavilla Fontana tra i 123 indagati nell’ambito del maxi blitz scattato in Calabria all’alba di martedì 27 giugno, con 43 le misure cautelari. Il Francavillese è indagato a piede libero. Le accuse contestate a vario titolo agli indagati: associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravata dalle finalità mafiose, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, omicidio, trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata liberà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, scambio elettorale politico mafioso, truffa aggravata.

