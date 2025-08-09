Max Gazzè e Calabria Orchestra, apertura travolgente per “Bande a Sud”

Il 4 agosto, in Largo Margherita a Trepuzzi, Max Gazzè ha inaugurato la XIII edizione di “Bande a Sud. Suoni tra due mari” insieme alla Calabria Orchestra. Un concerto che ha unito pop d’autore, radici del Sud e nuove contaminazioni, accendendo il festival che prosegue fino al 16 agosto tra Trepuzzi e Casalabate.

