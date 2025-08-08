8 Agosto 2025

Mauro De Giulio, il figlio a un anno dalla morte: "istituzioni assenti"

Maria Fiorella 8 Agosto 2025
centered image

A un anno dalla scomparsa del Sovrintendente Capo Mauro De Giulio, la famiglia attende ancora i benefici da vittima del dovere, nonostante una sentenza favorevole della Corte d’Appello di Bari. Il figlio Enzo chiede giustizia e un intervento delle istituzioni.

