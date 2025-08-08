Mauro De Giulio, il figlio a un anno dalla morte: “istituzioni assenti”

A un anno dalla scomparsa del Sovrintendente Capo Mauro De Giulio, la famiglia attende ancora i benefici da vittima del dovere, nonostante una sentenza favorevole della Corte d’Appello di Bari. Il figlio Enzo chiede giustizia e un intervento delle istituzioni.
potrebbe interessarti anche
Andria, nuovo ospedale: passa la variante urbanistica
Andria, ciclisti travolti ed uccisi: l’ultimo saluto
L’Italia si conferma tra i leader del turismo nel Mediterraneo
Spiagge deserte, Gassmann attacca: “Avete esagerato coi prezzi”
Barletta, Cannito contro Saviano e Gomorra: la risposta di Libera
Rubata l’auto a una turista tedesca, ritrovata ad Andria