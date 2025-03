Maurizio Marangelli nuovo presidente Ordine dei giornalisti Puglia

Maurizio Marangelli, giornalista del gruppo Norba con una carriera che risale al 1995, è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei giornalisti della Puglia. Marangelli succede a Piero Ricci, recentemente eletto al Consiglio nazionale dell’Ordine. Ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui conduttore e produttore di Tg, ed è stato consigliere e tesoriere dell’Ordine della Puglia dal 2003 al 2010. Inoltre, è stato componente del Consiglio di disciplina territoriale e docente del master in Giornalismo all’Università di Bari.

Maurizio Marangelli, giornalista pubblicista dal 1986 e professionista dal 1995. Giornalista del gruppo Norba dal 1978, ha ricoperto diversi incarichi: redattore, conduttore e produttore dei tg, redattore internet e Televideo e inviato per dirette e servizi in esterna. È stato consigliere e tesoriere dell’Ordine della Puglia dal 2003 al 2010, componente del Consiglio di disciplina territoriale nell’ultima consiliatura e docente del master in Giornalismo all’Università di Bari.

Serena Fasiello, giornalista pubblicista dal 1997 collaboratrice del mensile quiSalento da ottobre 2019. In precedenza collaboratrice del nuovo quotidiano di Puglia dal 1999. Vicepresidente dell’Ordine della Puglia da ottobre 2017 e coordinatrice nazionale dei vicepresidenti nell’ultima consiliatura.

Valter Cirillo, iscritto all’Ordine di giornalisti dal 2010 nell’elenco dei pubblicisti, ha da sempre lavorato come libero professionista curando uffici stampa di enti, associazioni e aziende operanti principalmente in Puglia. Attualmente è collaboratore del Nuovo Quotidiano di Puglia e tra le altre attività è addetto stampa di Nuova Fiera del Levante.

Graziana Capurso, giornalista professionista dal 2018. Capo servizio della redazione internet della Gazzetta del Mezzogiorno, si occupa di new media. Presidente del collegio dei revisori dei Conti nella consiliatura dell’ordine regionale dei giornalisti di Puglia anno 2021-2025

Francesco De Pascalis, giornalista pubblicista dal 2000, anno in cui ha iniziato a collaborare con Nuovo Quotidiano di Puglia e a curare diversi uffici stampa, anche nazionali. Componente del Collegio dei revisori dei conti uscente.

Nuove nomine nel Consiglio dell’Ordine

Il nuovo Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Puglia ha riconfermato Serena Fasiello come vicepresidente, Valter Cirillo segretario e Graziana Capurso tesoriera. Gli altri membri del Consiglio sono Livio Costarella, Anna De Feo, Stefania Di Mitrio, Gianfranco Summo e Andrea Tedeschi. Francesco De Pascalis è stato scelto come presidente del Collegio dei revisori dei conti, con Michelina Di Trani e Federica Stea membri del collegio.

