Maturità, Valditara avverte: ‘Chi boicotta l’orale dovrà ripetere l’anno’

ROMA – Dopo i recenti episodi avvenuti in Veneto, dove due studenti hanno rifiutato di sostenere l’orale dell’esame di Maturità, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara interviene con fermezza e annuncia novità in arrivo. In un’intervista a Rai News 24, ha dichiarato che casi simili non saranno più ammessi con le nuove regole in fase di definizione.

“Stiamo lavorando a una riforma complessiva della Maturità – ha spiegato – e certi atteggiamenti non potranno più essere tollerati. Se uno studente decide volontariamente di non presentarsi all’orale, o si rifiuta di rispondere per una scelta ideologica o provocatoria, dovrà ripetere l’anno scolastico. Non parliamo di chi non è preparato, perché l’impreparazione può capitare, ma di chi vuole boicottare consapevolmente l’esame”.

Il ministro ha sottolineato l’importanza del rispetto delle regole e dell’impegno personale come parte integrante del percorso formativo. La riforma, ha aggiunto, sarà pensata anche per valorizzare il merito e garantire serietà e responsabilità nell’accesso al diploma.

