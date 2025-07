Maturità senza festeggiamenti: a Fasano un flash mob per la pace

FASANO – Nessuna esplosione di gioia, né cori o festoni: gli studenti della 4ªQ dell’Istituto Tecnico Salvemini di Fasano hanno scelto di concludere in modo se non altro insolito, ma contestualmente profondo, il proprio percorso scolastico. Pochi minuti dopo aver terminato la prova orale dell’esame di maturità, gli studenti in questione hanno organizzato autonomamente un flash mob per denunciare le stragi a Gaza e ricordare le vittime innocenti, in particolare i bambini.

Di fronte all’edificio scolastico, due studentesse hanno aperto la performance mostrando un cartellone con le parole dell’articolo 11 della Costituzione italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”. A seguire, tutti gli studenti hanno indossato una maglietta bianca, simbolo di pace e purezza. Sulla maglia, l’opera dell’artista Vink, che rielabora la celebre Guernica di Picasso, reinterpretata nei colori della bandiera palestinese, accompagnata dalla scritta: “Non in mio nome”.

Il gesto è stato il culmine di un percorso di Educazione Civica condotto nell’ultimo anno scolastico, in cui gli studenti hanno approfondito la storia del ‘900 e riflettuto sui conflitti contemporanei, tra cui quello in Medio Oriente. Un gesto semplice, ma carico di significato. Un grido pacifico che non accetta l’indifferenza di chi ha sentito il bisogno di dire qualcosa. Il flash mob si è concluso con la lettura di nomi di bambini, in memoria delle giovani vittime di tutte le guerre. Un momento di raccoglimento condiviso ovviamente con i docenti, che hanno accompagnato il percorso educativo degli studenti, che durante l’anno hanno lavorato sul testo “La testa ben fatta di Edgar Morin”, che invita a “insegnare a vivere” e non solo a conoscere. Proprio da questa visione è nato il gesto degli studenti, consapevole e autonomo, maturato grazie a una scuola che ha saputo coniugare teoria e responsabilità.

