Maturità, Borsellino e il rispetto tra le tracce più scelte dai giovani baresi

Bari – Il Gattopardo ma anche Paolo Borsellino e il rispetto come parola dell’anno: buona la prima per la Maturità 2025, disattesi i rumors della vigilia e il tototraccia, come da tradizione. Giusto il tempo per un po’ di riposo e si riparte da latino e matematica.

https://www.youtube.com/watch?v=BFZ44ic9_5E

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author