Maturità 2025, via il 18 giugno: novità su comportamento e PCTO

Giuseppe Valditara, ministro dell’istruzione e del merito, ha firmato l’ordinanza che disciplina lo svolgimento dell’Esame di Stato per l’anno scolastico 2024/2025. L’appuntamento con la prima prova scritta è fissato per mercoledì 18 giugno alle ore 8:30.

PCTO requisito per l’ammissione

A partire da quest’anno, è confermato che la partecipazione ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), o ad attività assimilabili, è condizione necessaria per essere ammessi all’Esame di Stato. Per i candidati esterni, le esperienze equivalenti saranno valutate dal Consiglio della classe della scuola sede d’esame.

Condotta sotto la lente

Importanti novità riguardano anche la valutazione del comportamento: chi otterrà una condotta inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale non potrà sostenere l’Esame. In caso di condotta pari a sei decimi, il candidato sarà comunque ammesso ma dovrà discutere, durante il colloquio, un elaborato critico sui temi della cittadinanza attiva e solidale, con riferimento ai principi costituzionali. L’argomento sarà assegnato dal Consiglio di classe e comunicato al candidato entro il giorno successivo allo scrutinio.

Credito scolastico e voto di condotta

La condotta influirà anche sull’assegnazione del credito scolastico: il punteggio massimo potrà essere attribuito solo agli studenti con un voto pari o superiore a nove decimi. La disposizione vale anche per chi frequenta il terzultimo e il penultimo anno.

Ministro Valditara: “Compiamo un altro passo avanti”

“Con queste misure compiamo un nuovo passo avanti per una scuola seria, formativa, che educhi al rispetto e alla responsabilità”, ha dichiarato il ministro Valditara. “Vogliamo una scuola che premi il merito e prepari gli studenti ad affrontare il futuro con consapevolezza e competenza. Valorizzare il comportamento è essenziale per formare cittadini responsabili”.

