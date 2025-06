Maturità 2025: seconda prova scritta tra intelligenza artificiale e Franco Battiato

Alle 8:30 di giovedì 19 giugno, oltre 524mila maturandi sono tornati tra i banchi per affrontare la seconda prova scritta dell’esame di Stato, quella che riguarda le discipline caratterizzanti dei singoli indirizzi di studio. Le tracce proposte quest’anno hanno spaziato da tematiche classiche a contenuti altamente attuali, con prove diversificate per ciascun percorso formativo.

Al Liceo Scientifico, la prova di matematica ha proposto otto quesiti, con difficoltà crescente. Tra questi, esercizi di geometria euclidea, analisi di funzioni trigonometriche e logaritmiche, studio di curve e tangenze, fino a problemi di probabilità legati al lancio di dadi a quattro facce. I quesiti hanno richiesto solide basi teoriche, capacità logiche e padronanza del calcolo differenziale e combinatorio.

Al Liceo Classico, gli studenti si sono cimentati con una versione dal latino, mentre al Liceo Linguistico l’attenzione si è concentrata sulla prima lingua straniera studiata. Nei tecnici per il turismo, la prova ha previsto l’elaborazione in lingua inglese, mentre per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” si è trattato di affrontare discipline come Geopedologia, Economia ed Estimo.

Molto apprezzata e suggestiva la traccia scelta per il Liceo Artistico, dove il tema centrale è stato “la cura”, a partire dal celebre brano La cura di Franco Battiato. Gli studenti sono stati invitati a riflettere sulla responsabilità dell’accudimento, guidati anche da opere visive di Picasso, Diego Rivera, Elliott Erwitt e Sandro Scalia.

Particolarmente innovativa la prova degli Istituti Tecnici, indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, dove ha trovato spazio l’attualissimo tema dell’intelligenza artificiale. Gli studenti hanno dovuto progettare un’applicazione per il labeling di notizie, finalizzata all’addestramento di un modello IA capace di distinguere tra notizie vere, dubbie e false. La traccia ha richiesto competenze interdisciplinari: progettazione di database, interrogazioni SQL, sviluppo web e analisi di sicurezza e gestione multiutente.

