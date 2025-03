Mattarella: “Dazi inaccettabili, l’Europa ha la forza per contrastarli”

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ha lanciato un messaggio chiaro in occasione dell’anniversario della firma dei Trattati di Roma, intervenendo al Villaggio ‘Agricoltura è’. «I dazi creano ostacoli ai mercati e penalizzano i prodotti di qualità. Questo per noi è inaccettabile”, ha affermato il Capo dello Stato sottolineando come l’Unione Europea «abbia la forza per rispondere con calma e autorevolezza a scelte immotivate».

Un’Europa nata da coraggio e visione

Mattarella ha invitato a ricordare il contesto storico in cui nacque l’Europa unita, dopo «una guerra devastante, brutali dittature e l’abisso dell’Olocausto», grazie all’iniziativa di «statisti lungimiranti e coraggiosi». Per il presidente, l’UE oggi deve saper aggiornare quell’idea, adattandola alle nuove sfide globali.

Meloni verso il vertice di Parigi

Nel frattempo, la premier Giorgia Meloni ha invitato gli alleati a «moderare i toni» dopo le recenti tensioni tra Lega e Forza Italia, e si prepara al vertice di Parigi con i cosiddetti «volenterosi» per rafforzare la posizione comune dell’Italia in Europa.

