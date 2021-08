Matino | Picchia convivente incinta di sei mesi, arrestato

Con l’accusa di lesioni personali aggravate i Carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari un uomo di 41 anni di Matino, nel Leccese. E’ accusato di aver picchiato durante una lite la propria convivente incinta di sei mesi. L’aggressione è avvenuta nell’abitazione della coppia ieri sera, dove i Carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione al 112. Quando i militari sono arrivati sul posto l’aggressore era in evidente stato di alterazione. Soccorsa, la donna è stata portata in ambulanza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove dovrà restare in osservazione. Una volta dimessa andrà a vivere altrove, a casa di alcuni familiari.