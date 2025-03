Matino, auto incendiata: telecamere immortalano il momento

Inquietante rogo a Matino in nottata dove i vigili del fuoco di Maglie sono intervenuti per un incendio propagatosi da una Lancia Ypsilon fino alla facciata di un’abitazione. L’allarme è scattato poco prima delle due di notte ma all’arrivo dei vigili per lo spegnimento delle fiamme, l’auto era ormai completamente distrutta. Il lavoro dei pompieri ha però evitato il peggio per la casa vicino a dove la macchina era parcheggiata. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere posizionate in via Tripoli, dove tutto è accaduto. Questo ha permesso non solo di avere la certezza della natura dolosa dell’incendio dell’auto ma anche di vedere il momento in cui una persona incappucciata cosparge la Ypsilon di liquido infiammabile, poi si allontana, e successivamente torna per buttare altro liquido e poi dare fuoco. L’auto è intestata ad una 31enne del posto. Già quella del suo compagno era stata incendiata qualche tempo fa

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author