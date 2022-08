Disavventura a Matino, in via Santa Rosalia, per un uomo di 88 anni finito con l’auto su una scalinata. L’episodio ha catturato l’attenzione dei presenti e gli scatti finiti in rete sono subito diventati virali. L’anziano, al volante di una Fiat Punto vecchio modello, dopo aver percorso alcune stradine del centro, si è ritrovato a scendere su di una scalinata. Ad un certo punto il mezzo si è coricato di un lato, finendo a ridosso di alcune abitazioni, per l’automobilista fortunatamente solo tanta paura. Sul posto sono interventi gli agenti di polizia locale e i vigili del fuco. Per rimuovere il mezzo è intervenuto un carroattrezzi.