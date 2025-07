Materano, guasto alla condotta del Frida: diversi Comuni senz’acqua

FRANCAVILLA IN SINNI – A causa di un evento atmosferico eccezionale che ha colpito il territorio nelle ultime ore, si è verificata la rottura della condotta principale del Frida che alimenta numerosi comuni della collina materana. Il guasto si è verificato nell’agro di Francavilla. I tecnici di Acquedotto Lucano sono al lavoro per valutare l’entità del danno e avviare gli interventi di ripristino nel più breve tempo possibile. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sull’evoluzione della situazione e sui tempi di ripristino. Acquedotto Lucano intanto chiede massima collaborazione e comprensione da parte di tutti i cittadini.

