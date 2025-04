Matera, weekend di Pasqua con un gran numero di turisti

È stato un weekend di Pasqua con numeri importanti quello che si è registrato nella Città dei Sassi che si conferma tra le mete più ambite a livello turistico. Matera è stata letteralmente presa d’assalto da visitatori italiani e stranieri per il primo ponte della stagione primaverile, tra chi ha scelto per una toccata e fuga e chi, invece, ha preferito una sosta di più giorni.

Buoni numeri per quanto riguarda la presenza nelle strutture ricettive e nei ristoranti della Città. Qualcuno temeva il peggio dopo il nuovo guasto alla condotta idrica in contrada Trasano, la seconda consecutiva dopo i disagi della domenica delle Palme. Per fortuna, i tempestivi interventi di Acquedotto Lucano e delle squadre di tecnici al lavoro, hanno limitato al minimo i problemi a cittadini e turisti, con qualche piccola criticità solo nella serata di Pasqua. Tutto, però, alla fine, è andato per il meglio.

Dopo il lungo e freddo inverno, Matera riaccoglie i turisti, arrivati per visitare gli antichi rioni dei Sassi, oltre alle vie del centro storico, i musei e le chiese rupestri. A contribuire anche il clima primaverile, e in alcuni momenti anche estivo. Salutata la Pasqua, ecco che arrivano i ponti del 25 aprile e del 1 maggio, con Matera che si appresta ad accogliere un altro gran numero di turisti per le prossime settimane.

