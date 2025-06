Matera, Volume: “Non tornerò in biancazzurro”

Con un post sul proprio profilo social, il direttore sportivo Luigi Volume ha smentito le voci riguardanti un suo possibile ritorno a Matera. Nell’annuncio, il dirigente ha ricordato i suoi trascorsi in terra lucana, quando “sono andato via con le braccia alzate realizzando una squadra di perfetti sconosciuti, con il budget inferiore nella storia della Serie C”. Ragazzi che, dopo le note vicissitudini “a zero andarono in B e in C a prezzi assurdi”.

“Matera per me è una storia importante come importante è la sua tifoseria, una delle più belle mai incontrate in vita mia”, ha aggiunto Volume, rimarcando nel finale il suo legame con la piazza: “Matera rimarrà per me una cosa troppo seria e bella come la sua gente”.

