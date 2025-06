Matera, verso la festa della Bruna: tra attesa e novità

Già da qualche giorno è ufficialmente partito il conto alla rovescia in vista dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna, protettrice della Città dei Sassi che si svolgeranno il prossimo 2 luglio.

Ampio il programma predisposto dal comitato organizzatore che già da diversi mesi ha messo in moto la macchina in vista dell’edizione 2025. La principale novità è la presentazione del programma della festa della Bruna a Roma, presso la sala stampa della Camera dei Deputati venerdì 6 giugno.

In Città, intanto, fervono i preparativi. Dalla presentazione e benedizione del carro trionfale, realizzato dall’artista Francesca Cascione del 23 giugno, al suggestivo spettacolo dell’accensione delle luminarie del 29, per arrivare alla giornata clou del 2 luglio con lo strazzo del cazzo in piazza Vittorio Veneto.

Come ogni anno, Matera si appresta a registrare il pienone, tra materani, fuori-sede che si ritrovano per l’occasione e molti turisti italiani e stranieri curiosi e stupiti, con una raccomandazione ben precisa da parte dell’Associazione della Festa della Bruna.

