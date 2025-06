Matera, verso la Bruna 2025: presentata la 636a edizione

L’auditorium Gervasio, nel cuore del centro storico di Matera, è stata la location della presentazione della 636esima edizione della Festa della Bruna, in programma il 2 luglio a Matera. Un evento che ha dato il via ai festeggiamenti in onore della protettrice della Città dei Sassi.

Diversi gli eventi in programma, tra sacro e profano, con la presentazione del carro trionfale di lunedì 23 giugno e con la conclusione con lo strazzo in piazza Vittorio Veneto del 2 luglio. Manufatto in cartapesta realizzato anche quest’anno dall’artista Francesca Cascione.

Alla presentazione, hanno partecipato anche alcune figure istituzionali, oltre ai rappresentanti degli Angeli del Carro e dei cavalieri.

La principale novità è la candidatura della Festa della Bruna a Patrimonio immateriale dell’Unesco, iniziativa supportata da più parti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author