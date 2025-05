Matera, verso il ballottaggio: ultimatum a Cifarelli. E Nicoletti denuncia

Lasciare le destre ed aprire il dialogo con loro. È il messaggio di Vincenzo Santochirico di Progetto Matera Comune e Domenico Bennardi del Movimento 5 Stelle a Roberto Cifarelli della coalizione riformista uscito dalle primarie dei giovani materani, in vista del ballottaggio per le elezioni comunali del prossimo 8 e 9 giugno a Matera in cui contenderà la poltrona di primo cittadino ad Antonio Nicoletti, candidato del centro-destra.

Sul versante del centro-destra, invece, Antonio Nicoletti denuncia una campagna denigratoria a proprio sfavore, esortando a stemperare i toni e a riportare il discorso sul tema esclusivamente politico.

