Matera, verso il ballottaggio: Cifarelli-Nicoletti, parte la corsa a Palazzo di Città

Ultima settimana di campagna elettorale nella Città dei Sassi in vista del ballottaggio del prossimo 8 e 9 giugno, quando Roberto Cifarelli, candidato uscito dalle primarie dei giovani materani, e Antonio Nicoletti, candidato del centro-destra si contenderanno la fascia tricolore per approdare a Palazzo di Città.

L’unico apparentamento, vede l’alleanza tra Roberto Cifarelli e Luca Prisco di Democrazia Materana, sconfitto al primo turno che porta così a 10 le liste a sostegno del candidato dei giovani materani. Senza esito, dunque, il tentativo di Vincenzo Santochirico di Progetto Comune Matera e Domenico Bennardi del Movimento 5 Stelle di avviare il dialogo con il consigliere regionale al quale era stato chiesto di liberarsi dalle liste del centrodestra che compongono la coalizione per allearsi con loro. Cifarelli, da parte sua, nella serata di domenica 1 giugno, sul palco di piazza Vittorio Veneto ha presentato un patto per Matera, sottoscritto da tutti e 18 i consiglieri della coalizione usciti al primo turno.

In casa centro-destra, invece, non si sono registrati apparentamenti. Antonio Nicoletti, sostenuto da 6 liste, nella giornata di oggi riprende la propria campagna elettorale in giro per i quartieri della Città dei Sassi per affrontare esigenze, problematiche e istanze. In un comunicato stampa, il candidato del centro-destra torna a parlare di programma e punta l’accento su giovani, sport e benessere, università e alta formazione, per lo sviluppo della città.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author