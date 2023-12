Matera, una nuova sede per l’Informagiovani

MATERA – Sarà inaugurato domani, 19 dicembre, alle ore 9.30 in piazza Matteotti, la nuova sede dello Sportello Informagiovani di Matera, presso i locali di Hubout in piazza Matteotti. Il servizio, infatti, era stato attivato a fine luglio dall’Amministrazione comunale provvisoriamente in municipio. Alla cerimonia parteciperà il sindaco, Domenico Bennardi, l’assessore alle Politiche giovanili, Angela Mazzone, e il direttore dell’Arlab (Agenzia regionale lavoro e apprendimento di Basilicata) Franco di Ginosa. Si tratta di un servizio per orientare i giovani verso il loro futuro, nato dalle attività dell’ufficio comunale e, grazie ai beneficiari del Servizio civile universale impiegati a Palazzo di città, luogo di scambio di informazioni e orientamento, per i giovani residenti nella città dei Sassi di età compresa tra 16 e 35 anni. I servizi che l’Informagiovani offrirà sono: opportunità di lavoro, orientamento scolastico e universitario, volontariato, Servizio civile universale, Erasmus+ per scambi giovanili in Italia e in Europa, attività ed eventi per i giovani, informazioni su spazi pubblici e aree sportive. E’ stata, infatti, già creata una sezione sul sito web del Comune di Matera: https://www.comune.mt.it/informagiovani-comunale.

