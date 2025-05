Matera, un club siciliano sonda il tecnico Di Gaetano

In attesa che il Matera sciolga la riserva su di lui, ecco che il telefono di Francesco Di Gaetano comincia a squillare. Il tecnico siciliano, che ha guidato i biancoazzurri nelle ultime cinque giornate di campionato, è finito nel mirino del Nissa.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Antenna Sud, Di Gaetano è il primo nome in lizza per il club di Caltanissetta per raccogliere l’eredità di Campanella che nella mattinata di lunedì ha lasciato il club giallorosso. Con un importante passato da giocatore, il tecnico palermitano potrebbe tornare in Sicilia dopo l’ultima avventura con l’Igea Virtus chiusa a dicembre 2024.

Siamo ai primi sondaggi in questa immediata fase post-campionato. Di Gaetano, è in attesa di capire le intenzioni del Matera, squadra che ha portato ad un passo dal raggiungimento dei play off quando l’obiettivo sembrava oramai sfumato a cinque giornate dalla fine. Prima che il nodo allenatore, i lucano dovranno risolvere quello relativo al ds.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author