Matera, Ugl: “Nicoletti credibile, dall’altra parte confusione e arroganza”

Il segretario provinciale Pino Giordano sul referendum: “Astensione, non risolve i problemi del lavoro”

In vista del ballottaggio per le elezioni amministrative a Matera, l’Ugl provinciale annuncia il proprio sostegno al candidato sindaco Antonio Nicoletti. A comunicarlo è il segretario provinciale Pino Giordano, che definisce Nicoletti “ingegnere dalle competenze solide, figura moderata e capace di rappresentare un progetto credibile per la città”.

“Nicoletti incarna una visione concreta e lungimirante di città. La sua candidatura è espressione di una coalizione coesa, coerente e rispettosa del territorio”, sottolinea Giordano.

Di segno opposto, secondo il rappresentante sindacale, l’offerta politica della coalizione avversaria: “Dall’altra parte abbiamo visto arroganza, tracotanza e contraddizioni, con una compagine politicamente confusa e incapace di parlare con una voce sola. L’atteggiamento del candidato Cifarelli e dei suoi sostenitori è l’opposto di ciò che oggi serve a Matera: moderazione, dialogo, visione e rispetto”.

“L’Ugl si riconosce nei valori della serietà, del buon senso e della competenza e invita i cittadini a sostenere con fiducia Antonio Nicoletti, candidato che può rappresentare davvero la svolta giusta e costruttiva per la città”, conclude Giordano.

Sul tema del referendum che si svolgerà parallelamente al ballottaggio, l’Ugl provinciale ribadisce la propria posizione critica. “I cinque quesiti referendari pongono problemi seri ma offrono risposte sbagliate. Non possiamo riportare indietro le lancette dell’orologio di dieci anni. Il Jobs Act ha modificato il mondo del lavoro e serve migliorarlo, ma non attraverso un Sì al referendum, bensì attraverso il dialogo con il Governo e le parti sociali”.

Secondo il sindacato, “lo strumento referendario, così come concepito in questa occasione, è del tutto inadeguato per affrontare le vere istanze dei lavoratori. Si tratta di un referendum squisitamente politico che rischia di alimentare incertezza normativa e compromettere l’equilibrio raggiunto faticosamente in questi anni. Serve invece un dialogo costruttivo, un patto di responsabilità tra Governo e parti sociali per mettere al centro il lavoro e le esigenze concrete di chi lavora.”

Per queste ragioni, l’Ugl di Matera sceglie di astenersi dal voto referendario, ma invita i cittadini a recarsi in massa alle urne per sostenere Antonio Nicoletti. La posizione espressa dal segretario provinciale Pino Giordano è in linea con la posizione politico-sindacale del segretario generale Paolo Capone.

