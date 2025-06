Matera, Ugl attacca Cifarelli: “Usa la sanità per fini elettorali”

Il segretario provinciale Pino Giordano: “Ballottaggio ridotto a farsa politica, coalizione di centrosinistra senza idee”

A pochi giorni dal ballottaggio a Matera, l’Ugl accusa il candidato sindaco Luca Cifarelli di aver snaturato il confronto elettorale trasformandolo in un referendum pilotato sulla sanità regionale. A denunciarlo è Pino Giordano. segretario provinciale dell’Ugl di Matera, che parla di “campagna volgare e lessicalmente aggressiva” condotta da una coalizione di Centrosinistra priva di identità e unita solo “dalla passione per le poltrone e da interessi di conservazione”.

Secondo Giordano, l’attenzione sulla sanità lucana sarebbe solo un espediente per deviare il dibattito e nascondere la mancanza di contenuti programmatici riguardanti la città. “Idee per Matera? Poche e confuse”, afferma, sottolineando come temi centrali quali turismo, viabilità, rigenerazione urbana e decoro pubblico siano stati sacrificati in favore di “una sterile polemica sulla sanità”, settore di competenza regionale.

Al centro degli attacchi di Cifarelli, secondo l’Ugl, vi sarebbe l’assessore regionale Cosimo Latronico, indicato come capro espiatorio politico alla vigilia del voto. Giordano ha ribadito la solidarietà dell’Ugl all’assessore evidenziando i risultati ottenuti in questi mesi grazie a “risorse e investimenti concreti” per il potenziamento dei servizi sanitari.

“L’utilizzo distorto della sanità per fini elettorali dimostra solo debolezza politica e mancanza di contenuti”, ha proseguito Giordano accusando la coalizione di centrosinistra di demagogia e di “rifugiarsi nel rumore per nascondere l’inconsistenza”. Un messaggio diretto anche ai sindacalisti vicini a Cifarelli, accusati di aver avallato per vent’anni scelte politiche che avrebbero portato la sanità lucana al degrado attuale.

Il segretario provinciale dell’Ugl ha infine rivendicato i risultati raggiunti dall’amministrazione regionale sotto la guida di Latronico: “Ogni investimento, ogni assunzione, ogni cantiere avviato rappresenta una sanità che guarda al futuro, più vicina alle persone, più moderna e giusta”. Secondo Giordano, le comunità della provincia di Matera stanno oggi ricevendo servizi sanitari pubblici finalmente efficienti e rispondenti ai reali bisogni di cura.

L’Ugl sostiene al ballottaggio la candidatura di Antonio Nicoletti, definito “professionista dal curriculum invidiabile, capace di equilibrio, concretezza e visione per il futuro di Matera”, ha concluso Giordano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author