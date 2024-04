Matera, ufficiale: esonerato Panarelli

(di Roberto Chito) Adesso è ufficiale: Luigi Panarelli non è più l’allenatore del Matera. Il tecnico tarantino paga i tre ko consecutivi rimediati con Palmese, Rotonda e Gravina.

Chiude la sua avventura in biancoazzurro al sesto posto con 45 punti conquistati, frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e ben 11 sconfitte, ma con i play off scivolati via a cinque punti dopo i tre ko delle ultime settimane.

Matera già al lavoro per poter individuare il nuovo tecnico. Il ds Giuseppe Figliomeni, già in questi minuti ha cominciato i primi giri d’orizzonte. Da capire se il club preferirà la soluzione interna, oppure si affiderà ad un nuovo profilo. Ore di valutazioni e riflessioni con la decisione che dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author