Matera, turista ritrova passaporto poche ore prima del volo per USA

Una turista americana, in visita a Matera, si è accorta di aver smarrito la propria borsa, contenente documenti personali, carte di credito e il passaporto, proprio a ridosso della sua partenza per gli Stati Uniti. Fortunatamente, la borsetta è stata trovata da un esercente del centro storico, che l’ha prontamente consegnata ai poliziotti della Questura. Grazie al tempestivo intervento, la turista è stata subito rintracciata e ha potuto recuperare i propri effetti personali in tempo utile per il viaggio di rientro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author