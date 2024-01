Matera, Turco: ‘Scongiurare chiusura biblioteca Stigliani’

«Il colmo per una città che appena cinque anni fa è stata nominata “Capitale Europea della Cultura”? Perdere il suo principale polmone di conoscenza, cioè la biblioteca pubblica. È quanto si sta paventando in queste ore a Matera, a valle di numerosi incontri fra istituzioni, lavoratori, cittadini, associazioni e sindacati che si sono susseguiti negli ultimi mesi. Bene dice il Sindaco Domenico Bennardi quando esorta il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a dare seguito alle promesse sullo stanziamento di 1,3 milioni di euro utili alla prosecuzione del pubblico servizio offerto dalla Biblioteca Provinciale “T. Stigliani”. Oltre ogni retorica, è semplicemente impensabile che il Mezzogiorno perda i pochi presidi culturali utili non tanto a conservare il sapere quanto a diffonderlo. Più di tutti, sarebbero ancora una volta i giovani a pagare il caro prezzo di una politica disattenta e incapace di fare i conti con la realtà, perché senza diffusione della cultura non può esserci speranza per il futuro delle nuove generazioni. Sia scongiurata a qualsiasi costo la chiusura di questa infrastruttura fondamentale per il bene comune». Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author