Matera, trovato il guasto in contrada Trasano. Le ultime sulla situazione

Grazie ad un accurato lavoro, durato tutta la notte, tecnici ed operatori di Acquedotto Lucano sono riusciti ad individuare il tubo danneggiato che nel pomeriggio di ieri, sabato 19 aprile, ha provocato una nuova rottura ad una condotta idrica, in contrada Trasano.

Ci troviamo nella stessa zona, dove una settimana fa si è rotta un’altra conduttura, lasciando i materani senz’acqua per quasi due giorni. Questa volta, però, la situazione sembra essere diversa. La rottura si è verificata in un altro punto di contrada Trasano, questa volta interrata, dove si è aperta una falla nel cemento armato.

Acquedotto Lucano, attraverso una nota fa sapere che i lavori proseguiranno con il taglio della tubazione danneggiata e con l’installazione di un nuovo tubo in acciaio inox della lunghezza di 10 metri.

In mattinata, ci sarà una riunione per poter coordinare le operazioni. Al momento, non sono previste sospensioni dell’erogazione idrica nella Città dei Sassi.

