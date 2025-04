Matera, Tosoni: “Spero che la squadra abbia ritrovato serenità”

“Abbiamo trovato la sorpresa dentro l’uovo che non è il classico ciondolino ma questa bella vittoria. Tre punti che regalano un po’ di sorrisi a tutti noi”. Sono le parole del presidente Stefano Tosoni ne post-partita di Matera-Angri.

“Non abbiamo interrotto il silenzio stampa perché vogliamo intorno alla squadra tanta serenità. Lo abbiamo interrotto momentaneamente in segno di rispetto per stampa e tifosi che seguono sempre la squadra, compresi quelli in protesta che stanno soffrendo da fuori”, prosegue il massimo dirigente del club biancoazzurro.

Tre punti che portano il Matera a due punti dal quinto posto: “Spero che i ragazzi abbiano finalmente trovato un po’ di serenità dopo l’ultimo periodo. Voglio credere che questi tre punti siano l’inizio per i prossimi sei delle prossime due partite. Speriamo che si sia sbloccata questa situazione paradossale che purtroppo ci ha colpito”.

