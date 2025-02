Matera, Tosoni: “Paghiamo lo strappo tra testa e gambe”

“La contestazione di una tifoseria, soprattutto quando è civile, va sempre rispettata. Però, non sempre quando si chiede di esonerare un allenatore la richiesta può essere sempre accolta. Ovviamente accettiamo le loro espressioni. Il Matera è della città dei tifosi, per questo bisogna rendere contenti il popolo”. Sono le parole del presidente Stefano Tosoni, unico a presentarsi ai microfoni in casa biancoazzurra.

Matera, Tosoni fa il punto sul momento no

“Purtroppo c’è uno strappo tra la testa e gli scarpini. Bisogna risolvere questo problema e rimetterci in carreggiata. Ricordo a tutti che il Matera è la squadra che è andata a Francavilla Fontana a vincere e che ha sempre fatto ottime partite ovunque. Purtroppo stiamo avendo questo calo che dobbiamo cercare di risolvere. Squadra e allenatore devono lavorare per risollevarsi il prima possibile”.

Matera, Tosoni fa il punto sulla panchina

“Sono venuto io davanti ai microfoni perché in questo momento sarebbero state interpretate male le dichiarazioni di un allenatore e di un giocatore. Rappresento la proprietà e devo salvaguardare la maglia nel bene dei tifosi. Questa squadra appartiene ai tifosi e alla città, l’ho sempre detto”.

La video-intervista al presidente Stefano Tosoni

