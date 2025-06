Matera, Tosoni attacca Pagliuca: “Sparito dai radar quando c’erano da pagare le spese”

Attraverso un videomessaggio apparso sui canali ufficiali del club, il presidente del Matera, Stefano Tosoni, ha risposto a Salvatore Pagliuca, il quale avrebbe dichiarato di essere pronto a rilevare la compagine lucana: “Dopo essere sparito dai radar da gennaio, il signor Pagliuca, attraverso una dichiarazione, ha detto di essere pronto a riprendere il Matera. Dov’era da gennaio in poi, quando c’erano da pagare tutte le spese? Lo aspetto a braccia aperte ma senza soldi non può presentarsi perché finora li sto mettendo io. Da quando hanno sentito del progetto del centro sportivo, dello stadio di proprietà e del bond, tutti vogliono il bene del Matera, come l’ex presidente, Pagliuca. Anche Lotito si era affacciato dicendo di voler aiutare il Matera ma lo inviterei a sistemare prima la Lazio. Sono pronto a sistemare tutto con dei fondi che stiamo sbloccando, non con l’aiuto di Pagliuca o di tante altre persone. Chi vuole buttare fango sulla mia persona sembra fare molto rumore. Non vedo, però, tutte queste persone che vogliono aiutare il club. Nessuno è venuto a bussare alla mia porta. Entro i termini stabiliti dalla Federazione sistemeremo tutto, il Matera ripartirà dalla Serie D e farà il suo campionato da vertice”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author