Matera, Tosoni: “Annata di transizione ma saremo subito protagonisti”

“L’errore è stato quello di aver fatto il passo più lungo della gamba. Però, fortunatamente, la gamba è ancora sana e magari ho allungato anche l’altra perché la prossima stagione bisogna fare un salto davvero importante. Io, insieme a Fabio Savi e Pino Battilomo lavorerò per far sì che la prossima stagione il Matera sia in grado di vincere il campionato. Questo è l’obiettivo che ci siamo dati e non può essere altrimenti. Quest’anno è stata un’annata di transizione. Dispiace perché Matera e i loro tifosi non meritano di stare in Serie D. Magari subito era difficile fare il salto, ma l’anno prossimo dobbiamo lottare per riuscirci”. Sono le parole del presidente Stefano Tosoni nel post-partita di Matera-Nocerina.

“Un anno di esperienza nel Girone H è come dieci di Serie D ma sono fiero di averlo fatto. Il rammarico è sicuramente quello di aver mancato l’accesso ai play off per un solo gol. Però, stiamo già lavorando per far sì che nel futuro si possa parlare del Matera a livello nazionale. Qualcosa già l’abbiamo fatta. Perché abbiamo chiuso l’accordo con Vivaticket per quanto riguarda la biglietteria. Abbiamo rinnovato, per ulteriori tre anni l’accordo con Adidas attraverso Linea Oro. Ci sono delle società che si stanno affiliando a noi: il nostro obiettivo è quello di costruire un settore giovanile importante. Abbiamo trovato un accordo con un’azienda di led per le pubblicità a bordo campo per la prossima stagione. Poi, ci saranno tanti altri accordi con altre aziende che faranno grande questa società”, continua il massimo dirigente del club biancoazzurro.

Tosoni, poi, ha fatto il punto su alcune scelte fatte in questa stagione: “Magari l’esonero di Ciullo è stato un po’ affrettato ma è stato dettato allo stesso problema di quello di Ferroni. Non voglio ritornare su queste dinamiche perché ormai appartengono al passato. Magari, con il senno di poi avrei rifatto le stesse scelte. L’unico rimpianto è stata la scelta sbagliata fatta successivamente. Perché abbiamo sbagliato sul direttore sportivo, perché i campionati si vincono con queste figure che sono fondamentali. Salviamo il lavoro che abbiamo fatto perché ci ha fatto fare esperienza. Anche le cose negative che mi sono segnato in modo da non ripetere in futuro gli stessi errori”.

Adesso, testa al futuro. Dopo la partneship con la Smetx che affiancherà Tosoni nella gestione del club, ci saranno sicuramente nuove novità: “Ogni giorno ci saranno delle novità. Lavoreremo giorno e notte per poter fare il meglio possibile per il Matera. Costruiremo un organico dove saranno tutti orgogliosi di rappresentare”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author