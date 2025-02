Matera, Torrisi: “Obiettivo invertire la rotta rispetto all’ultimo periodo”

“Sicuramente il fatto che l’Ischia ha cambiato allenatore è un’insidia in più per noi domani. Perché troviamo una squadra con motivazioni in più, nonché allenata da un tecnico con tanta esperienza in questa categoria”. Sono le parole del tecnico Alfio Torrisi che ai microfoni di Antenna Sud, fa il punto della situazione in vista del match contro l’Ischia di domani pomeriggio.

Tra l’Ischia e la voglia di riscatto

“Sappiamo che sarà una partita difficile. L’Ischia ha vinto sette partite nel suo campionato, ben cinque le ha conquistate in trasferta. Si tratta di una squadra forte nei calci piazzati e con giocatori di qualità e di esperienza in questa categoria. Per noi l’indice di difficoltà si alza ma dobbiamo pensare esclusivamente al nostro cammino. Giochiamo in casa nostra e siamo chiamati ad invertire un po’ la rotta che ultimamente non ci porta a conquistare risultati positivi. In ogni caso faremo il massimo per cercare di ottenere un risultato importante”.

Matera, Torrisi parla del momento dei biancoazzurri

“Il nostro obiettivo è quello di invertire la rotta che ultimamente non ci ha visto fare cose positive. Dobbiamo essere sereni e spensierati, cercando di riguadagnare fiducia nei nostri messi e ritrovare certezze. Se riusciamo a fare queste cose il resto viene da sé”.

Brahja, la situazione sul suo infortunio

“Starà un mesetto fuori: non si tratta di nulla di grave. Da questo punto di vista sono contento per il ragazzo”.

Squadra, il borsino in vista dell’Ischia

“Sono tutti disponibili, stanno tutti bene. Da questo punto di vista, in settimana ho visto tanta voglia di riscatto da parte dei ragazzi. Per questo, spero che invertiremo la rotta già a partire dal match di domani”.

La video-intervista di Antenna Sud ad Alfio Torrisi

