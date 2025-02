Matera, Torrisi: “Non siamo invincibili, proseguiamo il cammino”

“Abbiamo commesso delle distrazioni che dovevamo evitare. Avevamo già rischiato alla fine del primo tempo, commettendo un altro errore. Sul primo gol, qualcuno si è dimenticato di marcare Stauciuc in area. Il secondo, è stato preso in maniera ancora più buffa del primo”. Sono le parole del tecnico Alfio Torrisi, ai microfoni di Antenna Sud, dopo la sconfitta del suo Matera contro il Gravina di questo pomeriggio.

L’analisi di Torrisi sulla sconfitta

“Siamo tati graziati già una volta nel primo tempo. Abbiamo regalato un calcio di rigore su una situazione che abbiamo gestito malissimo, fortunatamente Testagrossa è stato bravo a parare. Abbiamo fatto tanti errori, il Gravina nemmeno uno e alla fine è normale che vincono loro. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, chiudendo il Gravina nella sua metà campo fino a quando il terreno di gioco ce l’ha permesso. Nella ripresa, non abbiamo potuto più giocare a calcio su un campo imbarazzante. Questa è una squadra che gioca a calcio ma così non era possibile. Il Gravina ha messo queste palle lunghe in profondità, trovando le due occasioni per fare gol”.

Matera, buone notizie solo dalla classifica

“Dobbiamo pensare a blindare il quinto posto e magari ad attaccare il quarto. Il nostro obiettivo è fare i play off e attualmente siamo dentro. Questo deve essere il nostro campionato, perché si può vincere o perdere. Abbiamo fatto un filotto di risultati positivi. Questa è una sconfitta che ci può stare. Il Matera non è una squadra invincibile, quelle sono altre. Sicuramente è una sconfitta che analizzeremo. Fortunatamente restiamo quinti, cercheremo di far punti per poter continuare questo nostro percorso”.

