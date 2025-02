Matera, Torrisi: “Difendiamo il quinto posto per attaccare il quarto”

“Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che è reduce da un risultato positivo ottenuto in rimonta. Di fronte ci sarà un Gravina che avrà ritrovato autostima dopo qualche settimana. Noi, da parte nostra abbiamo disputato un’ottima settimana di lavoro. Ci arriviamo bene, consapevoli che non sarà una sfida semplice”. Sono le parole del tecnico Alfio Torrisi, ai microfoni di Antenna Sud, alla vigilia della sfida contro il Gravina di domani pomeriggio.

Fuori casa, ma solo sulla carta

“È una trasferta un po’ anomala perché giochiamo a Matera, diventata casa anche del Gravina in questa prima parte di stagione. Facciamo finta che sia come il derby di Milano ma che veda la nostra tifoseria essere la più importante che per noi è fondamentale in questa stagione. In ogni caso speriamo che sia una bella giornata di sport tra due realtà che nel corso degli anni si sono rispettate”.

Corsa play off: quinto posto finalmente agganciato

“Dobbiamo pensare partita per partita. Ci siamo presi il quinto posto che dobbiamo provare a difendere, cercando di attaccare il quarto. Non c’è nulla di impossibile in questo momento perché ci sono tante squadre in zona play off. Spero che abbiamo ripreso il nostro cammino dopo la vittoria contro il Manfredonia di domenica. Adesso dobbiamo dare solamente continuità, cercando di ottenere un’altra vittoria per cercare di accorciare su chi ci sta davanti”.

Tra arrivi e partenze: il punto sul mercato

“Il mercato si è chiuso, quindi il ds Castorina potrà stare tranquillo perché non ho più richieste da fare. Poi è normale che se qualcuno vuole andare via perché gioca poco bisogna accontentarlo e al contempo rimpiazzarlo. Poi, se qualcuno non rientra nei nostri piani e possiamo migliorare ancora la rosa, sappiamo che il nostro presidente non si è mai tirato indietro. Lo ha fatto anche in settimana con l’arrivo di Gaeta. Quindi, ci siamo ulteriormente migliorati e adesso dobbiamo pensare solo al lavoro sul campo”.

Squadra, la situazione in vista del match

“Abbiamo quasi tutti disponibili, adesso rientra anche Baldi dalla squalifica. Non c’è ancora Oliveri, arrivato solo ieri sera. Purtroppo, abbiamo perso Brahja per un problema al ginocchio: lunedì farà gli esami strumentali e domani non sarà a disposizione”.

