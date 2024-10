Matera, Thomas Brahja convocato dall’Albania U21

Il Matera ha annunciato la convocazione del giovane portiere Thomas Brahja in nazionale Under 21 dell’Albania. Brahja prenderà parte alle amichevoli con la nazionale U21 della Moldavia, in programma il 15 e il 18 novembre 2024. “Congratulazioni a Thomas per questo importante traguardo, motivo di grande orgoglio per il club e per tutta la città”, si legge in una nota del Matera.

