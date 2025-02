Matera, stadio XXI Settembre: i lavori proseguono senza sosta

In pochi giorni è stata demolita la Curva Nord, il settore ospiti per intenderci, dove nasceranno i nuovi spogliatoi e i parcheggi per gli addetti ai lavori. Nelle ultime ore, invece, è cominciata la demolizione della Gradinata, dove nascerà un nuovo settore destinato ai tifosi locali. Sono i primi passi per la realizzazione del “nuovo” stadio XXI Settembre-Franco Salerno.

Stadio XXI Settembre-Franco Salerno, lavori senza sosta

Una vera e propria svolta per la Città dei Sassi che nelle ultime ore ha definitivamente salutato il “vecchio stadio” che nei prossimi mesi sarà ricostruito con settori nuovi e al passo con i tempi moderni. Dopo la Curva Nord, la cui demolizione è cominciata nella giornata di lunedì, si è proseguito con la Gradinata che sarà definitivamente buttata giù entro la prossima settimana. Per questo, la sfida Matera-Palmese, in programma domenica 9 marzo, si giocherà praticamente senza due settori dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno, e sarà la prima senza la presenza della “Gradinata”, settore nel quale ogni tifoso materano ci ha lasciato un pezzo di cuore, oltre che indelebili ricordi.

