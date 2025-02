Matera, stadio XXI Settembre: al via i lavori del “Parco del Campo”

Quella di ieri contro la Real Acerrana è stata l’ultima partita nello stadio XXI Settembre-Franco Salerno con la formazione attuale. Infatti, da qui al prossimo 31 dicembre 2026, lo stadio cittadino cambierà faccia, diventando più moderno e funzionale, andando a formare quello che è stato chiamato il “Parco del Campo”.

Riqualificazione al via

Nella mattinata di oggi, due escavatori hanno cominciato la demolizione della Curva Nord, il settore ospiti, per intenderci. Si comincerà da lì a riqualificare lo stadio XXI Settembre-Franco Salerno. Nascerà un nuovo settore che vedrà la collocazione dei nuovi spogliatoi, oltre ai parcheggi per giocatori e addetti ai lavori. Per questo, il match contro la Real Acerrana di ieri, è stato anche l’ultimo con la presenza del pubblico ospite. Da capire se in futuro saranno collocati verso un altro settore. Questo, però, è soprattutto un tema di ordine pubblico.

Il crono-programma dei lavori

Dopo la Curva Nord, toccherà alla Gradinata, chiusa ormai da due stagioni. Anche lì, nascerà un settore completamente nuovo. In conclusione si passerà alla Curva Sud, il settore del cuore pulsante del tifo materano. Anche lì nascerà un settore nuovo, più ampio rispetto a quello attuale. In attesa dei riscontri ufficiali, il “nuovo” XXI Settembre-Franco Salerno dovrebbe avere una capienza di circa 7 mila posti a sedere.

Riqualificazione XXI Settembre: la fotogallery di Antenna Sud

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author