25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Il 118 della Basilicata, foto: antenna sud.com

Matera, spaventoso incidente in via San Vito: otto feriti

Roberto Chito 25 Agosto 2025
centered image

Attimi di paura, verso l’ora di pranzo di domenica 24 agosto a Matera. Infatti, attorno alle ore 13:00, in via San Vito, uno dei principali punti di accesso e partenza per raggiungere il centro cittadino della Città dei Sassi, due veicoli si sono scontranti frontalmente, provocando uno spaventoso incidente. Nel forte impatto, è stata coinvolta anche una terza autovettura.

In totale sono stati otto i feriti. Cinque dei quali appartenenti ad una famiglia toscana. Gli altri sono due materani che viaggiavano nella seconda auto, insieme al conducente del terzo veicolo. Immediatamente trasferiti all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, grazie all’arrivo dei sanitari del 118, per ricevere le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente, sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia di Stato e a quella Locale. Immediata la chiusura della strada per permettere agli stessi di disporre i rilievi e successivamente provvedere alla rimozione dei veicoli coinvolti nel pericoloso incidente.
Al momento, sono in fase di accertamento le cause che hanno provocato il fortissimo impatto in una delle strade più tortuose della Città dei Sassi.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Matera, sanità: l’importanza di donare sangue in estate

25 Agosto 2025 Roberto Chito

Policoro, nonni e nipoti giocano insieme nel “Family Day”

25 Agosto 2025 Francesco Cutro

Matera, bicicletta restituita dalla Polizia. Denunciato 28enne

22 Agosto 2025 Roberto Chito

Matera, l’ITS Pentasuglia, tra i vincitori del bando “Campus formativi”

21 Agosto 2025 Roberto Chito

Metaponto, accessibilità ed inclusione sotto l’ombrellone

21 Agosto 2025 Francesco Cutro

Matera, 25enne trovato senza vita nella Gravina

20 Agosto 2025 Francesco Cutro

potrebbe interessarti anche

Foggia, degrado al Quartiere Ferrovia: “il Governo faccia la sua parte inviando i 200 agenti di polizia mancanti

25 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Taranto, Fiorella Mannoia incontra i bimbi dei Tamburi

25 Agosto 2025 Leo Spalluto

Bari, la raccolta differenziata porta a porta anche per negozianti

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Bari, i lavori di sostituzione pavimentazione centro storico

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino