Matera, spaventoso incidente in via San Vito: otto feriti

Attimi di paura, verso l’ora di pranzo di domenica 24 agosto a Matera. Infatti, attorno alle ore 13:00, in via San Vito, uno dei principali punti di accesso e partenza per raggiungere il centro cittadino della Città dei Sassi, due veicoli si sono scontranti frontalmente, provocando uno spaventoso incidente. Nel forte impatto, è stata coinvolta anche una terza autovettura.

In totale sono stati otto i feriti. Cinque dei quali appartenenti ad una famiglia toscana. Gli altri sono due materani che viaggiavano nella seconda auto, insieme al conducente del terzo veicolo. Immediatamente trasferiti all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, grazie all’arrivo dei sanitari del 118, per ricevere le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente, sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia di Stato e a quella Locale. Immediata la chiusura della strada per permettere agli stessi di disporre i rilievi e successivamente provvedere alla rimozione dei veicoli coinvolti nel pericoloso incidente.

Al momento, sono in fase di accertamento le cause che hanno provocato il fortissimo impatto in una delle strade più tortuose della Città dei Sassi.

