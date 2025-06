Matera: smottamento SS7, i consiglieri regionali del Pd chiedono verifica immediata

I consiglieri regionali Piero Marrese, Piero Lacorazza e Roberto Cifarelli hanno presentato un’interrogazione urgente alla Giunta Regionale in merito al grave smottamento verificatosi nei giorni scorsi sulla Strada Statale 7 (Appia), all’altezza dell’uscita Matera Sud, in prossimità di un distributore di carburante e in corrispondenza di un ponte.

Il cedimento del manto stradale ha generato una pericolosa voragine che ha compromesso la sicurezza e la regolare circolazione, costringendo le autorità all’installazione di un impianto semaforico a senso unico alternato. Una misura temporanea che, tuttavia, sta causando forti disagi alla viabilità, rallentamenti e criticità soprattutto in vista dell’incremento del traffico legato alla stagione turistica estiva.

“La Strada Statale 7 è una delle principali arterie di accesso alla città di Matera, sito UNESCO e meta turistica di rilievo internazionale. È inaccettabile che una situazione del genere possa mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e danneggiare l’economia locale”, dichiarano i consiglieri.

Nell’interrogazione si chiedono chiarimenti urgenti al Presidente della Giunta e all’Assessore competente, in particolare su:

le iniziative immediate previste per fronteggiare l’emergenza;

l’attivazione di un monitoraggio tecnico della zona interessata, con particolare attenzione alla stabilità del ponte adiacente;

il coordinamento con ANAS o altri enti per la messa in sicurezza e il ripristino del tratto danneggiato;

i tempi stimati per il ripristino della viabilità normale e l’eventuale predisposizione di percorsi alternativi;

la possibilità di avviare una verifica generale delle infrastrutture stradali regionali, soprattutto nei tratti più vulnerabili;

la rimodulazione del Fondo di Coesione, con lo stanziamento di risorse per la realizzazione del bypass di Matera o per l’adeguamento del tratto tra Metaponto e Matera Sud.

“È necessario che la Regione agisca con prontezza, non solo per risolvere l’attuale emergenza, ma anche per garantire nel lungo termine infrastrutture sicure ed efficienti, all’altezza dell’importanza strategica e turistica del nostro territorio”, concludono i consiglieri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author